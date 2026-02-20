amici e nemici con dazi epstein e sanremo 2026

Sabato 21 febbraio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 “Amici e nemici”, condotto da Marianna Aprile e Daniele Bellasio. La trasmissione affronta temi di attualità come i dazi commerciali, il caso Epstein e le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2026. Gli ascoltatori potranno ascoltare analisi dirette e commenti sulla stretta relazione tra politica, economia e cultura. Il programma promette un'ora di discussioni live e spunti di riflessione.

Sabato 21 febbraio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno Martina Carone (tra le altre cose direttrice della comunicazione di QuorumYoutrend e docente di Analisi dei media all’Università di Padova), Daniela Collu in arte “Stazzitta” (scrittrice, autrice e conduttrice per radio e TV), Tiziana Prezzo (giornalista e scrittrice, inviata di SkyTg24 nel Regno Unito), Andrea Rizzi (giornalista e scrittore, corrispondente per gli Affari Globali del quotidiano spagnolo El Pais) e Marco Simoni, docente Luiss e direttore Iai.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

