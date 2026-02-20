Amici anticipazioni 22 Febbraio 2026 | allieva assente accesso al Serale e bocciatura

Il fatto che un’allieva sia assente durante la puntata di Amici del 22 febbraio 2026 ha causato cambiamenti nelle prove e nelle valutazioni. La sua assenza ha influenzato le selezioni per l’accesso al Serale, creando tensione tra gli studenti e i giudici. In particolare, alcuni compagni si sono mostrati più nervosi, mentre l’assenza ha aperto la strada a nuove opportunità per altri. La bocciatura di un concorrente ha acceso ulteriori discussioni tra il pubblico e i fan del programma. La puntata si prospetta ricca di colpi di scena.

Amici entra nel cuore di febbraio con una puntata che, stando alle anticipazioni, promette dinamiche molto più da Serale. Domenica 22 febbraio 2026, a partire dalle 14:00 su Canale 5, vedremo un mix particolare: una giuria formata da persone comuni, un ospite musicale molto amato dal pubblico e, soprattutto, nuove decisioni che incidono sul destino degli allievi. Le maglie sono sempre meno e ogni esibizione pesa il doppio. La procedura per partecipare alle registrazioni del Serale Amici anticipazioni, puntata 22 Febbraio 2026: giudici "popolari" scelti dai prof. La prima curiosità riguarda proprio la giuria: in questa puntata, i giudici sono signori del pubblico scelti a caso dai professori.