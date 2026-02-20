America’s Cup si iscrive anche la Procura della Repubblica | cinque pm indagano su appalti e norme ambientali

La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un’indagine sulla bonifica di Bagnoli, causa lavori in corso per l'America’s Cup 2027. Cinque pm controllano i contratti e le norme ambientali applicate durante le operazioni di riqualificazione dell’area ex Ilva. Gli accertamenti mirano a verificare eventuali irregolarità nelle procedure di smaltimento e nei permessi rilasciati. La presenza degli inquirenti ha suscitato attenzione tra i cittadini e le associazioni ambientaliste, preoccupate per possibili rischi ambientali. La fase delle verifiche prosegue con interrogativi ancora aperti.

La Procura avvia accertamenti sui lavori in corso a Bagnoli per la bonifica dell'area ex Ilva in vista delle regate dell'America's Cup di vela in programma nel 2027. Riporta la Repubblica: "Il fascicolo è all'attenzione di cinque pm appartenenti a due pool dell'ufficio diretto dal procuratore Nicola Gratteri: la sezione Ecologia coordinata dall'aggiunto Antonio Ricci e quella che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione guidata dall'aggiunta Giuseppina Loreto. Al momento non ci sono indagati. I magistrati si sono mossi sulla base di due diversi esposti, presentati rispettivamente dall'avvocata Elena Coccia per conto di sette associazioni (Medicina democratica, comitato promotore delle assise della città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia, Bagnolinformazione, Cavalcavia, Federazione sindacale unitaria di base, associazione 9 maggio) e dall'avvocato Domenico Ciruzzi nell'interesse di altre associazioni".