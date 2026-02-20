Amazfit lancia il suo orologio più grande finora con funzioni di navigazione

Amazfit ha presentato il suo nuovo orologio più grande, progettato per gli appassionati di outdoor. Il modello, parte della linea rugged, si distingue per le sue funzioni di navigazione avanzate e la robustezza. Pensato per le escursioni e le attività all’aperto, integra GPS preciso e una batteria che dura più a lungo. La produzione di Amazfit si concentra su dispositivi resistenti e funzionali, ideali per chi cerca affidabilità anche nelle avventure più impegnative. La nuova uscita si rivolge a chi desidera un orologio che unisca praticità e resistenza.

un nuovo modello della linea rugged di amazfit arriva sul mercato con un approccio pensato per l'uso esterno e un focus marcato sulla navigazione. il t-rex ultra 2 si presenta con una cassa da 51 mm e un peso di 89,2 g, offrendo un display amOLED da 1,5 pollici protetto da vetro zaffiro. la costruzione integra un titanio grado 5 per cornice e fondello, e garantisce una resistenza all'acqua pari a 10 ATM con una certificazione subacquea doppia. il dispositivo si propone come piattaforma completa per attività all'aperto, combinando strumenti di navigazione avanzati e funzioni di monitoraggio. amazfit t-rex ultra 2: design e materiali.