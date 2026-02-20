Alysa Liu la pattinatrice commuove alle Olimpiadi invernali 2026 | dal ritiro a 16 anni all’Oro

Alysa Liu ha emozionato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver annunciato il ritiro a soli 16 anni. La pattinatrice statunitense, che aveva lasciato il ghiaccio nel 2022, è tornata in pista sorprendendo tutti con una performance brillante. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di tifosi e critici, che hanno celebrato il suo talento e la sua determinazione. Liu ha conquistato il podio, portando a casa l’oro e dimostrando che anche le scelte difficili possono portare a grandi successi.

Il ghiaccio di Milano-Cortina 2026 ha emesso il suo verdetto più dolce, trasformando una storia di addio precoce in una leggenda di rinascita. Alysa Liu è la nuova campionessa olimpica nel singolo femminile, un titolo che brilla di una luce speciale per il valore tecnico della prova e per il percorso incredibile che ha portato la statunitense sul gradino più alto del podio. Il ritorno del prodigio. Solo quattro anni fa, dopo Pechino 2022, il mondo del pattinaggio era rimasto orfano del suo talento più puro. Alysa Liu, allora appena sedicenne, aveva annunciato il ritiro: “Ho raggiunto i miei obiettivi, ora voglio vivere la mia vita”.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alysa Liu, la pattinatrice commuove alle Olimpiadi invernali 2026: dal ritiro a 16 anni all’Oro Leggi anche: L’incredibile favola di Alysa Liu, vince l’oro alle Olimpiadi Invernali quattro anni dopo il ritiro Leggi anche: La storia dietro gli halo hair della pattinatrice Alysa Liu, medaglia d'oro a Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La storia dietro gli halo hair della pattinatrice Alysa Liu, medaglia d'oro a Milano Cortina 2026; Alysa Liu: gli inizi da bambina prodigio, il ritiro a 16 anni, il ritorno e… l’Everest!; Dal ritiro a 16 anni ai due ori: il ritorno strepitoso di Alysa Liu; Ecco cosa sente la pattinatrice di figura Alysa Liu - con Laufey all'oro olimpico. Alysa Liu, che ha detto addio al ghiaccio per vincere due ori olimpici nel pattinaggioL’esordio giovanissima, il ritiro a 16 anni, poi il ritorno. Chi è la pattinatrice statunitense che fa emozionare l’America (e non solo) ... ilsole24ore.com Chi è Alysa Liu, l’anti Malinin che rompe gli schemi del pattinaggio di figura e lo vendicaL'oro olimpico dell'individuale femminile di pattinaggio di figura, statunitense, ha una storia personale complicata che spiega la pattinatrice originale che è diventata ... famigliacristiana.it Alysa Liu, l’oro sulle note di Donna Summer: il primo ritiro, il padre dissidente cinese, il trionfo x.com Giornata senza metalli ieri per la delegazione azzurra, che deve provare oggi a sorpassare gli Stati Uniti, da ieri al secondo posto nel medagliere, dietro alla inavvicinabile Norvegia. C’è un 10 da assegnare ad Alysa Liu, americana che vince l’oro (è il suo sec - facebook.com facebook