Alpitour | 450M e Borsa in vista boom fatturato a 2,3 miliardi

Alpitour ha annunciato un investimento di 450 milioni di euro per rafforzare il settore turistico italiano. La società punta a una possibile quotazione in Borsa entro i prossimi due anni, con l’obiettivo di aumentare il suo fatturato, che ha raggiunto i 2,3 miliardi di euro. La strategia include l’apertura di nuove strutture e l’ampliamento delle offerte di viaggio. L’azienda ha già avviato il processo di preparazione per il collocamento azionario.

Alpitour punta a Piazza Affari: un piano da 450 milioni per rilanciare il turismo italiano. Alpitour World, il principale gruppo turistico italiano, ha annunciato un piano di investimenti quinquennale da 450 milioni di euro e sta valutando una quotazione in Borsa entro il 2026 o il 2027. L'obiettivo è consolidare la leadership nel mercato nazionale e raggiungere un fatturato di 3 miliardi di euro entro il 2030, puntando su innovazione, lusso e destinazioni strategiche. 2025, un anno record per Alpitour. Il 2025 si è concluso con risultati eccezionali per Alpitour, segnando l'anno migliore nella storia del gruppo.