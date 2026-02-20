Almeyda impazzisce dopo essere stato espulso | sfida arbitro e quarto uomo rifiutandosi di uscire

Matias Almeyda si infuria dopo l'espulsione durante Siviglia-Alaves, rifiutandosi di lasciare il campo. L’allenatore argentino, visibilmente arrabbiato, sfida l’arbitro e anche il quarto uomo, che tenta di convincerlo a uscire. Almeyda si ferma davanti alla panchina, gridando e battendo le mani, mentre i giocatori cercano di calmare la situazione. La scena si svolge davanti a tifosi e telecamere, creando grande agitazione nel settore tecnico. Alla fine, l’allenatore viene portato via dai membri dello staff.