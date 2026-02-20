Almanacco | Venerdì 20 febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 20 febbraio è il 51º giorno del calendario gregoriano. Mancano 314 giorni alla fine dell'anno (315 negli anni bisestili). Il Sole entra nel segno astrologico dei Pesci. 1790 - In Austria l'arciduca Leopoldo II, già granduca di Toscana, succede al fratello Giuseppe II nei titoli di arciduca d'Austria, re di Boemia e re d'Ungheria. 1816 - 'Il barbiere di Siviglia' di Gioachino Rossini viene rappresentato per la prima volta al Teatro di Torre Argentina, a Roma. 1909 - Filippo Tommaso Marinetti pubblica su Le Figaro il Manifesto del Futurismo. 1958 - Viene promulgata la Legge Merlin, che abolisce le case di tolleranza in Italia.🔗 Leggi su Pisatoday.it

