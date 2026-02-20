Almanacco | Sabato 21 Febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 21 febbraio, il calendario segna il 52° giorno dell’anno, con 313 giorni ancora da vivere. In questa data, si ricorda un evento storico accaduto in passato e si celebrano i compleanni di personaggi noti. Oggi si festeggiano anche alcuni santi, mentre il proverbio del giorno invita a riflettere sulla saggezza popolare. Questa giornata di fine febbraio si distingue per ricorrenze e tradizioni che si ripetono ogni anno. Quali fatti storici si ricordano in questa data?
Primo contagiato di coronavirus in Italia a Codogno; è il secondo paese al di fuori della Cina, dopo l'Iran: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Venerdì 21 Febbraio è il 52° giorno del calendario gregoriano. Mancano 313 giorni alla fine dell'anno. 1947 - A New York Edwin Land tiene una dimostrazione della prima "macchina fotografica istantanea", la Polaroid Land Camera 1000, ad un raduno della Optical Society of America 1970 - Swissair volo 330: l'esplosione di una bomba e il susseguente schianto uccidono 38 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio vicino a Zurigo, Svizzera.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Carnevale a Mottella di San Giorgio Bigarello (MN) 21/2/2026.
21 Febbraio: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 21 febbraio è il 52º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è comunicativo e consapevole, con una forte attenzione al valore delle parole e delle relazioni. È una persona che crede nel ... veronasera.it
L'oroscopo di domani, sabato 21 febbraio 2026: le previsioni segno per segnoScopriamo insieme l’ oroscopo per la giornata di domani, sabato 21 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale. Le stelle domani invitano tutti a momenti di riflessione e di introspezione, è ora di fare ... notizie.it
