alma nessun dramma e avanti fino in fondo

Alma ha subito un pareggio contro il Fossombrone Marottese, che ha fatto scendere la squadra dal primo al secondo posto in classifica. La causa è il 1-1 arrivato al termine di una partita combattuta, che ha lasciato i tifosi insoddisfatti. La squadra di Fano si prepara ora ad affrontare la Montemarcianese, senza lasciarsi condizionare dal risultato precedente. L’obiettivo è tornare alla vittoria nel prossimo match e mantenere la posizione in classifica. La partita si giocherà tra pochi giorni, in casa degli avversari.

Il Fano aspetta la Montemarcianese e non fa nessun dramma per il pareggio di Fossombrone (1-1) contro il San Costanzo Marottese che ha retrocesso l'Alma dal primo al secondo posto in classifica, alle spalle del Lunano. "È vero, niente drammi – dice il ds Roberto Canestrari – quasi ce l'aspettavamo che prima o poi succedesse, in quanto non potevamo pensare di continuare, dopo 7 vittorie, a vincerle tutte. Per cui un pareggio, oltretutto fuori casa, ci può stare". Il Fano però ha trovato più difficoltà del previsto nell'affrontare un irriducibile San Costanzo, capace di rimontare lo svantaggio. "Ogni volta vediamo che contro di noi – continua il diesse fanese – tutti gli avversari giocano la partita della vita.