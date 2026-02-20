Alluvione a Collevecchio | 5.600€ già raccolti per salvare i Laghi

L’alluvione ha provocato danni ai laghi dei Sabini, nel comune di Collevecchio, causando ingenti allagamenti e distruzione di alcune aree naturali. La comunità locale si è subito attivata, raccogliendo oltre 5.600 euro per intervenire e salvaguardare i laghi. La forte pioggia ha portato a una crescita improvvisa del livello dell’acqua, mettendo in crisi l’ecosistema e le attività agricole circostanti. La situazione resta critica e si aspettano interventi urgenti.

Collevecchio, l'Alluvione Mette a Dura Prova i Nuovi Laghi dei Sabini: Una Comunità si Mobilitata. I Nuovi Laghi dei Sabini, nel comune di Collevecchio in provincia di Rieti, sono stati gravemente danneggiati da un'alluvione che ha colpito l'area domenica scorsa. Una raccolta fondi, promossa dalla comunità di appassionati di pesca, mira a raccogliere almeno 10-15mila euro per i primi interventi di ripristino di questo importante punto di ritrovo e di attività per la comunità locale. L'evento ha messo a nudo la fragilità del territorio e la necessità di interventi mirati per proteggere un bene prezioso, sia dal punto di vista ambientale che sociale.