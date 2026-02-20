Luciano Giomi è stato ricordato oggi alle 17,30 alle ‘Granaglie’ durante un convegno dedicato al suo centenario. La cerimonia celebra la sua lunga carriera, iniziata più di cinquant’anni fa, che ha coinvolto la vita civile e le istituzioni italiane. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel panorama locale, grazie alla dedizione e all’impegno dimostrati nel tempo. La partecipazione di molti cittadini testimonia l’affetto e la stima nei suoi confronti. La giornata prosegue con il ricordo di chi ha condiviso con lui momenti importanti.

Luciano Giomi (foto) sarà ricordato oggi alle 17,30 alle ‘Granaglie’ al convegno sul centenario dalla nascita di una persona che ha attraversato e accompagnato da oltre mezzo secolo quella vita civile e istituzionale italiana. Dalla presidenza di Capo della Segreteria al Ministero del Tesoro con l’On. Fabbri, alla presidenza del Consiglio dei Ministri con Andreotti, nel Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, da Presidente nazionale Archeoclub d’Italia e da presidente della ‘Asl 19 Alta Valdelsa. Senza dimenticare la volontà e passione da pendolare fra Roma e le ‘sua’ San Gimignano di quel "ragazzo" del ‘26, per aver riportato alla luce negli anni settanta con una manciata di amici volontari, con il sindaco Pier Luigi Marrucci, il borgo e le pietre millenarie delle torracce di Castelvecchio sulla via francigena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alle Granaglie il ricordo di Luciano Giomi

Masterchef, il 92enne Luciano e il 25enne Niccolò alle selezioni. E sono due uraganiDue concorrenti molto diversi tra loro, il 92enne Luciano e il 25enne Niccolò, sono approdati alle selezioni di MasterChef Italia.

Leggi anche: De Rossi: «Spalletti e Conte ti spiegano cosa fare in campo, alcuni alle spiegazioni di Luciano sbadigliavano»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.