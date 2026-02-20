Allatta il figlioletto che piange e poi lo scuote | mamma condannata per lesioni cerebrali al neonato

Una madre ha ricevuto una condanna a due anni di carcere dopo aver scosso violentemente il suo neonato, provocandogli danni cerebrali. La donna aveva cercato di calmarlo mentre piangeva, ma l’azione ha portato a conseguenze gravi sulla salute del piccolo. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità della madre per le lesioni subite dal bambino, che ora si trova in condizioni di salute delicate. La vicenda ha suscitato molte discussioni sulla tutela dei minori.

La mamma di un neonato è stata condannata a 2 anni di reclusione per aver causato una lesione cerebrale al figlioletto tramite la sindrome del bambino scosso.