Alla Stazione Leopolda la quinta edizione di Testo evento dedicato all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti

Con 169 case editrici, di cui 31 alla loro prima edizione o al rientro a TESTO, oltre 180 autrici e autori da tutto il mondo e quasi 200 appuntamenti in programma tra anteprime, presentazioni, seminari, laboratori, panel, produzioni originali e collaborazioni, TESTO sarà ancora una volta l’occasione per osservare da vicino il grande e affascinante laboratorio dell’editoria. Le sette stazioni di TESTO – Il manoscritto, Il risvolto, La traduzione, Il segno, Il racconto, La libreria, Il lettore – saranno l’architrave di un palinsesto dedicato a conoscere, dal di dentro, come si diventa un libro. Il tema della quinta edizione è ESTRO.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

