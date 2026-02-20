Alla scoperta del mondo della ricerca un percorso formativo per le nuove generazioni

Salvatore Vicedomini ha avviato un nuovo percorso formativo per le giovani generazioni, puntando a rafforzare le competenze scientifiche. La scelta nasce dalla consapevolezza che una società democratica forte si costruisce anche attraverso una conoscenza concreta della scienza e della tecnologia. Il programma si rivolge agli studenti delle scuole superiori e prevede incontri pratici e laboratori interattivi. L’obiettivo è coinvolgere i giovani e stimolare il loro interesse verso il mondo della ricerca.

di Salvatore Vicedomini Al giorno d'oggi, più che mai, è evidente che la crescita di una cittadinanza democratica completa e matura necessita una robusta e salda conoscenza scientifica. La crisi pandemica che ci siamo appena lasciati alle spalle e le sfide importanti che ci aspettano, in primo luogo quella climatica, rilevano infatti che le scelte politiche, ma anche i percorsi di vita quotidiani di ciascuno, si fondano fondamentalmente su ciò che sappiamo circa il funzionamento della natura e richiedono, quindi, di un'approfondita comprensione dell'affidabilità di questo sapere. In questo scenario una cittadinanza informata e scientificamente preparata è fondamentale per il benessere della società.