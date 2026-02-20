Alla scoperta dei borghi marinari | nuovo murale a Trappeto al via la valorizzazione dell' identità costiera

A Trappeto, un nuovo murale di Igor Scalisi Palminteri raffigura la Madonna Assunta, simbolo della tradizione locale. La scena cattura il momento della processione in mare, che ogni 15 agosto coinvolge la comunità. La realizzazione artistica vuole valorizzare l’identità costiera del borgo e rafforzare il legame con le tradizioni marittime. Il murale si inserisce in un progetto di riqualificazione dei borghi marinari, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La città si prepara ora a mostrare questa nuova opera pubblica.

A Trappeto arriva un nuovo murale di Igor Scalisi Palminteri raffigurante la Madonna Assunta il cui simulacro è protagonista, ogni 15 agosto, di una suggestiva processione in mare. L’opera rientra nel progetto “A.B.M. – Alla scoperta dei borghi marinari: storie e tradizioni”, ambiziosa iniziativa finanziata dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e della Pesca mediterranea (Avviso REIMAR) attraverso il Gal Pesca, con l’obiettivo di includere le comunità costiere in un’unica visione di sviluppo e trasformare i borghi marinari in un sistema culturale integrato. Trappeto ha promosso una serie di interventi mirati, sostenuti dall'Amministrazione comunale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

