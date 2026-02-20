Alla frontiera con 154mila euro nei sacchetti di plastica | Devo comprare casa in Liguria

Una donna è stata fermata alla frontiera tra Svizzera e Italia con 154mila euro nascosti in sacchetti di plastica sotto al sedile dell’auto. La donna ha spiegato di voler acquistare una casa in Liguria con quella somma. I controlli hanno scoperto il denaro, che era stato nascosto appositamente per evitare i controlli. La polizia ha sequestrato i soldi e ha avviato le procedure di accertamento. La donna ora rischia sanzioni per aver tentato di trasferire ingenti somme senza dichiararle.

I soldi erano nascosti sotto il sedile di un'automobile fermata al confine tra Italia e Svizzera dalle parti di Como, una donna è finita nei guai È successo al valico autostradale di Como-Brogeda, durante i consueti controlli svolti dal personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli insieme ai militari della guardia di finanza. La donna, originaria dell'Ucraina ma residente in Italia, ha detto di avere solo 5mila euro quando le è stata posta la domanda di rito sull'eventuale trasporto di denaro eo strumenti negoziabili pari o superiore alla soglia dei diecimila euro. Tuttavia, la donna ha mostrato segni di nervosismo, destando i sospetti degli operatori, i quali hanno avviato un controllo del veicolo e rinvenuto i 154.