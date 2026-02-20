Il conflitto a Gaza ha portato leader e aziende a contendersi le risorse sul campo. Donald Trump, presente alla scena, ha assistito alla divisione delle risorse tra le parti. Le aziende cercano di approfittare della situazione per ottenere vantaggi economici, mentre i leader politici cercano di rafforzare la loro posizione. La tensione cresce mentre si avvicinano le decisioni cruciali. La scena si svolge davanti a un pubblico attento, con le parti che si preparano a prendere decisioni importanti. La situazione rimane complessa e ancora senza una soluzione definitiva.

Palestina globale Primo summit del Board of Peace, tra spille e cappelli Maga: la Striscia è il laboratorio del mondo privatizzato del monarca. La ricostruzione parte da una mega base militare: il problema di Washington, che fare con i corpi? Nel video con giardini pensili e treni volanti, la voce narrante illustra: «uccisioni ridotte del 99%». Come fosse un dato finanziario. Chi uccide non viene detto mai

© Cms.ilmanifesto.it - Alla corte di Trump, leader e aziende si dividono il bottino di Gaza

Diplomatici, leader e miliardari: il super-team di Trump per GazaIl 16 gennaio 2026 rappresenta una svolta significativa nel contesto geopolitico del Medio Oriente.

Trump – Netanyahu: incontro tra i due leader a Mar-a-Lago. È in gioco il destino di Gaza, ma non soloLunedì, a Mar-a-Lago, si terrà un incontro tra il presidente Donald Trump e il primo ministro Benjamin Netanyahu.

