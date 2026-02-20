Alla corte di Trump leader e aziende si dividono il bottino di Gaza
Il conflitto a Gaza ha portato leader e aziende a contendersi le risorse sul campo. Donald Trump, presente alla scena, ha assistito alla divisione delle risorse tra le parti. Le aziende cercano di approfittare della situazione per ottenere vantaggi economici, mentre i leader politici cercano di rafforzare la loro posizione. La tensione cresce mentre si avvicinano le decisioni cruciali. La scena si svolge davanti a un pubblico attento, con le parti che si preparano a prendere decisioni importanti. La situazione rimane complessa e ancora senza una soluzione definitiva.
Palestina globale Primo summit del Board of Peace, tra spille e cappelli Maga: la Striscia è il laboratorio del mondo privatizzato del monarca. La ricostruzione parte da una mega base militare: il problema di Washington, che fare con i corpi? Nel video con giardini pensili e treni volanti, la voce narrante illustra: «uccisioni ridotte del 99%». Come fosse un dato finanziario. Chi uccide non viene detto mai Palestina globale Primo summit del Board of Peace, tra spille e cappelli Maga: la Striscia è il laboratorio del mondo privatizzato del monarca. La ricostruzione parte da una mega base militare: il problema di Washington, che fare con i corpi? Nel video con giardini pensili e treni volanti, la voce narrante illustra: «uccisioni ridotte del 99%». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Diplomatici, leader e miliardari: il super-team di Trump per GazaIl 16 gennaio 2026 rappresenta una svolta significativa nel contesto geopolitico del Medio Oriente.
Trump – Netanyahu: incontro tra i due leader a Mar-a-Lago. È in gioco il destino di Gaza, ma non soloLunedì, a Mar-a-Lago, si terrà un incontro tra il presidente Donald Trump e il primo ministro Benjamin Netanyahu.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Board of Peace, atto primo. Gran parte dell'Europa non sarà alla corte di Trump; Migranti, Ucraina, Mercosur e Trump: tutte le mine tra Roma e Parigi; Colombo alla Casa Bianca. Abbattuta nel 2020, la statua rispunta alla corte di Trump; Perché l'ultima picconata di Trump alle norme ambientali non piace a nessuno, nemmeno all'industria.
Colombo alla Casa Bianca. Abbattuta nel 2020, la statua rispunta alla corte di TrumpIl presidente ha deciso di collocare il monumento sul South Lawn, l’area cerimoniale più visibile della residenza. La scelta è dunque apertamente politica: rimettere i simboli al loro posto. E così un ... ilfoglio.it
CRO, Bitcoin e Ethereum alla corte di Donald Trump: inviata richiesta a SECArriva la richiesta ufficiale di approvazione da parte di Truth Social Funds (legata a Truth Social di Donald Trump) per due diversi ETF crypto. Il primo sarà dedicato a $CRO e metterà in staking le s ... criptovaluta.it
Board of Peace, atto primo L’Italia si inchina a Trump confermandosi serva degli Stati Uniti e vergogna dell’Unione Europea Ma l’Europa che conta non sarà alla corte di Trump La Casa Bianca ha invitato 50 Paesi, le risposte positive sono state 27 A Washingt x.com
LaPresse. . "Ho visto AOC e Newsom a Monaco, una brutta figura per gli Stati Uniti": l'attacco di Trump A bordo dell'Air Force One, il presidente Donald Trump ha criticato aspramente la deputata Alexandria Ocasio-Cortez e il governatore della California Gavin facebook