Alla Bicocca la paniscia della solidarietà da asporto
Il Circolo della Bicocca ha preparato la Paniscia Bicocchina, un piatto tradizionale, per sostenere una causa sociale. Domenica 22 febbraio, i volontari offriranno questa specialità da asporto, invitando le persone a ordinare e condividere il pasto con amici e familiari. La vendita mira a raccogliere fondi per progetti di solidarietà nel quartiere, coinvolgendo la comunità in un gesto concreto. La tradizione culinaria si trasforma così in un modo per aiutare chi ha bisogno, anche restando a casa.
Domenica 22 febbraio torna la famosa Paniscia Bicocchina, cucinata dai volontari del Circolo della Bicocca, da gustare a casa con parenti e amici per fare un gesto di solidarietà. Parte dell'incasso sarà infatti devoluto all'associazione Ama (Associazione malati di alzheimer).Prenotazione.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Annabella Martinelli: due pizze da asporto comprate la sera della scomparsa, poi il profilo Facebook chiuso
Leggi anche: Alla Bicocca un finanziamento di 3 milioni dall’Europa per scoprire l’origine della vitaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Paniscia alla novareseAnticamente la paniscia stava a indicare una minestra a base di cereali e sfarinati. Questa ricetta, in uso a Novara, non va confusa con la panissa di Vercelli o la panissa della Liguria. La ... gamberorosso.it