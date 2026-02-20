Alla Bicocca la paniscia della solidarietà da asporto

Il Circolo della Bicocca ha preparato la Paniscia Bicocchina, un piatto tradizionale, per sostenere una causa sociale. Domenica 22 febbraio, i volontari offriranno questa specialità da asporto, invitando le persone a ordinare e condividere il pasto con amici e familiari. La vendita mira a raccogliere fondi per progetti di solidarietà nel quartiere, coinvolgendo la comunità in un gesto concreto. La tradizione culinaria si trasforma così in un modo per aiutare chi ha bisogno, anche restando a casa.