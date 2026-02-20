Alieni e vita extraterrestre Trump sfida i silenzi e le omissioni di Obama | Noi pubblicheremo tutto

Donald Trump ha annunciato che intende rivelare pubblicamente informazioni sugli alieni, rompendo il silenzio lasciato da Obama. La decisione arriva dopo anni di segretezza su avvistamenti e incontri con oggetti volanti non identificati. Trump promette di condividere tutto ciò che il governo sa, incluso un video di un UFO recentemente declassificato. La mossa mira a chiarire le misteriose presenze nel cielo, suscitando grande attenzione tra gli appassionati di fenomeni extraterrestri. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica e dei media.

A Washington l’ultima frontiera non è fiscale né militare. È cosmica. Il presidente americano Donald Trump ha deciso che è tempo di aprire i cassetti sugli alieni. E lo ha fatto come fa tutto: annunciandolo su Truth Social, senza troppi giri. L’annuncio di Trump. «Sulla base del tremendo interesse dimostrato, darò disposizione al Segretario alla Guerra e agli altri Dipartimenti e Agenzie competenti di avviare il processo di individuazione e pubblicazione dei file governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (UAP) e agli oggetti volanti non identificati (UFO), nonché di qualsiasi altra informazione collegata a queste questioni altamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti », ha scritto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

