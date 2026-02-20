Alghero | 739 famiglie aiutate quasi 2 milioni contro il caro affitti
Alghero ha deciso di destinare più di due milioni di euro per aiutare 739 famiglie a pagare l’affitto, a causa dell’aumento dei prezzi degli affitti. La città ha approvato un contributo che mira a ridurre la pressione economica sulle famiglie più vulnerabili, molte delle quali hanno incontrato difficoltà nel mantenere le proprie case. Questa misura arriva in un momento in cui i canoni di locazione sono cresciuti, mettendo sotto pressione il bilancio di molte famiglie algheresi. La distribuzione dei fondi partirà già nelle prossime settimane.
Alghero: Oltre Due Milioni di Euro per Sostenere le Famiglie Contro il Caro Affitti. Alghero si prepara a distribuire oltre due milioni di euro in contributi per l’affitto, un sostegno cruciale per le famiglie sempre più in difficoltà a causa dell’aumento dei canoni di locazione. L’intervento regionale, annunciato dall’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, mira a coprire una parte significativa del fabbisogno abitativo, in un contesto di crescente pressione sul mercato immobiliare. Un’Emergenza Abitativa in Crescita. La domanda di sostegno abitativo ad Alghero ha raggiunto livelli record quest’anno, con ben 739 istanze presentate.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: La città che cambia. Più case con il nuovo Pgt . Aiuti contro il caro affitti
Leggi anche: Le mosse di Sánchez contro il caro affitti in Spagna: maxi-sconto fiscale ai proprietari che non aumentano i canoniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Fondi locazioni, Alghero incassa 2 milioni dalla Regione: contributi più alti per 739 famiglie«Lo stato di bisogno in cui versano diversi nostri concittadini non può e non deve diventare in nessun modo terreno di scontro politico o, peggio, oggetto di ... algheroeco.com
Fondo locazioni ad Alghero, Fratelli d’Italia: “L’amministrazione elimina i vantaggi per le famiglie più fragili” x.com
Alghero Turismo. Linus Sandberg · Carneval. Lo Carraixali de l’Alguer 2026 Il primo weekend del Carnevale di Alghero è stato un’esplosione di colori, musica e sorrisi: carri allegorici, gruppi folk arrivati da tutta l’isola, maschere, famiglie e associazion - facebook.com facebook