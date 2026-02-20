Alghero | 739 famiglie aiutate quasi 2 milioni contro il caro affitti

Alghero ha deciso di destinare più di due milioni di euro per aiutare 739 famiglie a pagare l’affitto, a causa dell’aumento dei prezzi degli affitti. La città ha approvato un contributo che mira a ridurre la pressione economica sulle famiglie più vulnerabili, molte delle quali hanno incontrato difficoltà nel mantenere le proprie case. Questa misura arriva in un momento in cui i canoni di locazione sono cresciuti, mettendo sotto pressione il bilancio di molte famiglie algheresi. La distribuzione dei fondi partirà già nelle prossime settimane.