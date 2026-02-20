Alessia Di Grazia, 24 anni, ha deciso di diventare insegnante dopo aver vissuto sei anni tra Milano e le radici napoletane. La causa di questa scelta nasce dalla voglia di condividere la cultura del Sud con i suoi studenti. Laureata in scienze della formazione primaria alla Cattolica, ha scelto di insegnare in una scuola milanese, portando con sé un bagaglio di tradizioni e valori napoletani. Ogni giorno, si impegna a trasmettere passione e entusiasmo ai ragazzi, mantenendo vivo il legame con le sue origini.

tra milano e radici napoletane, sei anni di scuola, la laurea in scienze della formazione primaria in cattolica e una. Milano. Alessia Di Grazia ha 24 anni e una vita che lei stessa descrive come “costruita su due anime che convivono con orgoglio”. È nata e cresciuta a Milano e lo ammette sorridendo: “l’accento mi tradisce”, ma guai a toccarle le origini. La sua famiglia è napoletana e, per lei, quel legame non è un dettaglio, ma un punto fermo: “quando mi dicono che sono ‘milanese’ mi si raffredda il sangue; le origini per me sono sacre”. La sua strada, però, l’ha imboccata prestissimo, con un senso di responsabilità che parla chiaro.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - ALESSIA DI GRAZIA, 24 ANNI: LA GIOVANE MAESTRA MILANESE CON IL SUD NEL CUORE

Leggi anche: Sparatoria nel Parco delle Groane: muore un giovane di 24 anni

Leggi anche: Giovane mamma denuncia l'ex compagno di 24 anni: "Ha picchiato il nostro bambino con una cintura"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.