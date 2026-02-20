ALESSIA DI GRAZIA 24 ANNI | LA GIOVANE MAESTRA MILANESE CON IL SUD NEL CUORE
Alessia Di Grazia, 24 anni, ha deciso di diventare insegnante dopo aver vissuto sei anni tra Milano e le radici napoletane. La causa di questa scelta nasce dalla voglia di condividere la cultura del Sud con i suoi studenti. Laureata in scienze della formazione primaria alla Cattolica, ha scelto di insegnare in una scuola milanese, portando con sé un bagaglio di tradizioni e valori napoletani. Ogni giorno, si impegna a trasmettere passione e entusiasmo ai ragazzi, mantenendo vivo il legame con le sue origini.
tra milano e radici napoletane, sei anni di scuola, la laurea in scienze della formazione primaria in cattolica e una. Milano. Alessia Di Grazia ha 24 anni e una vita che lei stessa descrive come “costruita su due anime che convivono con orgoglio”. È nata e cresciuta a Milano e lo ammette sorridendo: “l’accento mi tradisce”, ma guai a toccarle le origini. La sua famiglia è napoletana e, per lei, quel legame non è un dettaglio, ma un punto fermo: “quando mi dicono che sono ‘milanese’ mi si raffredda il sangue; le origini per me sono sacre”. La sua strada, però, l’ha imboccata prestissimo, con un senso di responsabilità che parla chiaro.🔗 Leggi su Novella2000.it
Leggi anche: Sparatoria nel Parco delle Groane: muore un giovane di 24 anni
Leggi anche: Giovane mamma denuncia l'ex compagno di 24 anni: "Ha picchiato il nostro bambino con una cintura"Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Alessia Pifferi, cancellato l'ergastolo: 24 anni per l'omicidio della figlia di 18 mesiAlessia Pifferi non dovrà scontare l'ergastolo per l'omicidio volontario della figlia di 18 mesi, Diana, lasciata da sola in casa per quasi una settimana nel luglio 2022. Nel tardo pomeriggio di oggi, ... gazzetta.it
Alessia Pifferi condannata a 24 anni/ La sorella: La vera pena sarà quella della sua coscienzaSi è chiuso il processo d'Appello bis ad Alessia Pifferi: la donna è stata condanna a 24 anni di carcere per aver lasciato morire la figlia Si è chiuso nella giornata di oggi il processo d’Appello bis ... ilsussidiario.net
Auguri alle GEMELLE del mio CUORE @sabrina Alessia Spinosa Grazia Napoli Sabrina Spinosa - facebook.com facebook