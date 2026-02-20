Alessandro Simoni da Frosinone a Casa Sanremo | il talento ciociaro conquista il palco della musica italiana

Alessandro Simoni, giovane talento di Frosinone, si esibisce a Casa Sanremo dopo aver vinto un contest musicale locale. La vittoria gli ha aperto le porte della storica manifestazione, portandolo a calcare il palco più famoso del panorama italiano. Con la sua canzone, ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La sua performance rappresenta un passo importante nella sua carriera artistica e riaccende l’interesse per la musica emergente del Lazio.

Il giovane pianista frusinate, vincitore della sezione Classica di LazioSound, porta le sue composizioni e brani classici nel cuore del Festival di Sanremo 2026 La musica emergente del Lazio varca i confini regionali per approdare nel cuore pulsante della discografia italiana. In occasione del prossimo Festival di Sanremo, il programma LazioSound (fortemente sostenuto dalla Regione) porta i suoi talenti più brillanti – martedì 24 febbraio - a Casa Sanremo, trasformando uno dei luoghi simbolo della kermesse ligure in un palcoscenico d’eccezione per le nuove leve del panorama musicale contemporaneo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

