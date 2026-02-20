Alessandro Matri su Federica Nargi | Tra 30 anni? Saremo dall' avvocato E Vieri non ricorda la data del matrimonio
Alessandro Matri ha dichiarato che tra 30 anni si sposerà con Federica Nargi, citando un appuntamento con l’avvocato come possibile motivo. La coppia, insieme da anni, ha recentemente partecipato a un evento televisivo, rievocando i loro primi passi nel mondo dello spettacolo. Vieri, invece, non ricorda la data del suo matrimonio con Costanza Caracciolo, con cui sta da anni. Federica Nargi e Costanza Caracciolo sono tornate a esibirsi come ‘veline’ di Striscia la Notizia dopo quasi due decenni.
Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Gioco di coppia a Striscia la Notizia per le due ex storiche veline, in studio con i compagni calciatori: c'è affinità? Dopo 18 anni dal loro debutto sul bancone di Striscia la Notizia, Federica Nargi e Costanza Caracciolo sono tornate a vestire i panni delle ‘veline’ e hanno intrattenuto il pubblico di Canale 5 con i loro storici “stacchetti”. Come se il tempo non fosse mai passato. Stavolta, però, non erano sole. In studio con loro i due compagni calciatori, Alessandro Matri (41 anni) e Bobo Vieri (52 anni), protagonisti di un gioco divertente.🔗 Leggi su Today.it
Alessandro Matri: "Dove mi immagino tra 30 anni con Federica? Dall'avvocato". Poi il gioco di coppia Vieri-CaraccioloAlessandro Matri ha scherzato sulla sua futura carriera, dicendo che tra 30 anni si vede “dall’avvocato”, riferendosi alla sua vita futura con Federica.
Federica Nargi, Matri e la crisi del loro matrimonio: non tutto è rose e fiori, ecco il suo raccontoFederica Nargi condivide la sua esperienza personale riguardo alle difficoltà affrontate nel lungo percorso di coppia con Alessandro Matri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Federica Nargi show, le nuove foto in intimo fanno impazzire i social; Striscia la Notizia, anticipazioni puntata 19 febbraio: da Federica Nargi e Matri a Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, tutti i super ospiti; Alessandro Matri ha scelto le nostre figlie: Federica Nargi lo definisce atipico; MEDIASET - CANALE 5 * STRISCIA LA NOTIZIA: GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO LA QUINTA PUNTATA, OSPITI FICARRA E PICONE, FEDERICA NARGI, ALESSANDRO MATRI, COSTANZA CARACCIOLO, BOBO VIERI E FRANCESCA MANZINI (VEDI-SEGUI D.
Chi sono Alessandro Matri e Federica Nargi /Tutti passiamo momenti difficili e li abbiamo passati anche noiAlessandro Matri e Federica Nargi sono una delle coppie più affiatate nel mondo della tv. I due sono molto uniti, la coppia ha due figlie, Sofia e Beatrice ... ilsussidiario.net
Federica Nargi e Costanza Caracciolo tornano a Striscia la notizia: stacchetto con Matri e Vieri dopo 18 anniFederica Nargi e Costanza Caracciolo tornano nello studio di Striscia la notizia per la prima volta dopo 18 anni dal loro primo stacchetto. Le due storiche veline del programma si esibiranno assieme a ... corrieredellumbria.it
Alessandro Matri e @vieri_bobo rinchiusi in camerino: chi sarà stato Lo scoprirete tra poco a Striscia la notizia #Striscialanotizia #AlessandroMatri #BoboVieri x.com
Brutta batosta casalinga ieri per il #Cagliari contro il #Lecce nel posticipo della 25a giornata di #SerieA Alessandro #Matri, ex attaccante rossoblù, ha commentato la sconfitta rimediata dalla formazione di #Pisacane CONCORDATE CON LE SUE AFFE facebook