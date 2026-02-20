Alessandro Matri | Dove mi immagino tra 30 anni con Federica? Dall' avvocato Poi il gioco di coppia Vieri-Caracciolo
Alessandro Matri ha scherzato sulla sua futura carriera, dicendo che tra 30 anni si vede “dall’avvocato”, riferendosi alla sua vita futura con Federica. La coppia, nota per il loro legame e i momenti condivisi, ha attirato l’attenzione durante una serata di eventi. Nel frattempo, Federica Nargi e Costanza Caracciolo sono tornate sul palco di “Striscia la Notizia” dopo 18 anni, indossando di nuovo i loro costumi da velina e coinvolgendo il pubblico con i loro classici “stacchetti”. La scena si è animata con ricordi e momenti di spettacolo.
Gioco di coppia a Striscia la Notizia per le due ex storiche veline e i compagni calciatori: c'è affinità? Dopo 18 anni dal loro debutto sul bancone di Striscia la Notizia, Federica Nargi e Costanza Caracciolo sono ritornate a vestire i panni delle 'veline' e hanno intrattenuto il pubblico di Canale 5 con i loro storici "stacchetti". Come se il tempo non fosse mai passato. Stavolta, però, non erano sole. In studio con loro i due compagni calciatori, Alessandro Matri e Bobo Vieri, che sono diventati i protagonisti di un gioco.
Federica Nargi parla di Alessandro Matri: "È atipico". Poi rivela: "Ha scelto le nostre figlie"Federica Nargi, ospite di Radio Deejay, ha condiviso alcuni aspetti della sua vita, soffermandosi sul suo rapporto con Alessandro Matri.
Alessandro Matri accusato di bestemmiare in un video con Federica Nargi, la replica di lei: "Siete pesanti"Federica Nargi risponde alle accuse di bestemmia rivolte ad Alessandro Matri, sottolineando come le accuse siano infondate eccessive.
