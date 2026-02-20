Alessandro Giannetti scomparso oggi cabina di regia in Prefettura per decidere sulle ricerche

Alessandro Giannetti è scomparso dopo che la sua auto è stata trovata nel fiume Aniene. La causa della sua sparizione resta ancora sconosciuta. Questa mattina, forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari si sono riuniti in Prefettura per coordinare le operazioni di ricerca. Gli investigatori stanno esaminando i dettagli del ritrovamento e cercando di capire cosa possa essere successo. La riunione serve a pianificare i prossimi passi nelle ricerche di Giannetti, che manca da diverse ore.

Forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari questa mattina si riuniranno per una cabina di regia in Prefettura sulla scomparsa di Alessandro Giannetti per fare il punto sulle ricerche dopo il recupero della sua auto nell'Aniene.