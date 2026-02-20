Alessandro Borghese la Casa da Chef a Milano | Spazi Luminosi Cucina Super e Giardino Privato

Alessandro Borghese ha mostrato la sua nuova casa a Milano, un elegante appartamento nel quartiere di City Life. La scelta di questa zona deriva dalla sua voglia di vivere in un’area vibrante e ricca di locali e negozi. La casa si distingue per ambienti luminosi, una cucina moderna e un giardino privato dove lo chef può rilassarsi dopo le lunghe giornate di lavoro. Borghese ha personalizzato gli spazi, creando un ambiente funzionale e accogliente. La sua abitazione riflette il suo stile dinamico e creativo.

