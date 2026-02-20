Alessandra Necci | La nomina a Napoli è stata una sorpresa Amo molto Modena

Alessandra Necci ha annunciato che la sua nomina a Napoli le ha preso alla sprovvista, spiegando di amare molto Modena. La notizia, diffusa nelle agenzie di stampa mercoledì sera, ha sorpreso anche i suoi concittadini. Necci non si aspettava questa opportunità e ha aggiunto di essere molto legata alla città emiliana. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, lasciando molti senza parole. La sua decisione di trasferirsi a Napoli ha suscitato diverse reazioni tra amici e colleghi locali.

Marchetti La notizia è stata diffusa dalle agenzie di stampa nella tarda serata di mercoledì. E qui a Modena è arrivata del tutto inaspettata. A conclusione di una selezione pubblica internazionale, il Ministero della Cultura ha designato i nuovi direttori per 14 musei italiani, e fra questi compare anche Alessandra Necci, attuale direttrice delle Gallerie Estensi di Modena, che andrà a guidare il sontuoso Palazzo Reale di Napoli. La professoressa Necci, romana, era stata nominata a Modena pochi giorni prima del Natale 2023 e si è insediata alla metà di gennaio del '24. Il suo mandato a Modena sarebbe stato quadriennale, quindi avrebbe dovuto concludersi alla fine del 2027 (con la possibilità di un eventuale rinnovo): per questo la nuova nomina, arrivata quasi a metà del suo percorso modenese, è sembrata quasi un fulmine a ciel sereno.