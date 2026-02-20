Alessandra Clemente ha deciso di passare al Pd e sostiene la creazione di un campo largo. La sua scelta arriva dopo aver lavorato come assessora al fianco di Luigi de Magistris e aver tentato di diventare sindaca nelle ultime elezioni comunali. Clemente annuncia il suo impegno nel rafforzare la coalizione di centrosinistra, puntando a unire diverse forze politiche. La sua adesione rappresenta un passo importante nel panorama politico locale, con un’attenzione particolare alle alleanze strategiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Alessandra Clemente, dopo gli anni trascorsi come assessora al fianco di Luigi de Magistris e la candidatura a sindaca nelle ultime amministrative, aderisce al Partito Democratico. L’annuncio all’assemblea metropolitana dei dem. “ Il mio è un percorso avviato da tempo: dalle elezioni europee e dall’arrivo della nuova segreteria guidata da Elly Schlein ho partecipato attivamente alla campagna elettorale del Partito Democratico per le europee del 2024. Si tratta di una scelta che si colloca nella naturale evoluzione del mio percorso di crescita personale e politica: prima nella battaglia per la legalità, poi nell’impegno civile che mi ha portato a occuparmi costantemente di Napoli e della sua società civile.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alessandra Clemente passa al Pd e annuncia: “Sì al campo largo”

