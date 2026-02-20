Alcaraz Doha | 2 ore di battaglia Rublev ko e 34ª finale in carriera

Alcaraz ha vinto una partita intensa di due ore contro Rublev a Doha, portandolo in finale per la 34ª volta in carriera. La sfida è stata molto combattuta, con scambi veloci e colpi potenti da entrambe le parti. Rublev ha mostrato segnali di ripresa, ma alla fine ha ceduto sotto la pressione dell’avversario. La finale si svolgerà questa sera, con grande attesa tra gli appassionati di tennis.

Alcaraz supera Rublev e vola in finale a Doha: una battaglia per il primato e segnali di ripresa per il russo. Doha, Qatar – Carlos Alcaraz ha conquistato l'accesso alla finale del torneo ATP di Doha, superando in semifinale un combattivo Andrey Rublev con il punteggio di 7-6(3), 6-4. L'incontro, durato oltre due ore, ha rappresentato una prova di resilienza per lo spagnolo, costretto a esprimere il suo massimo potenziale per avere la meglio sul campione in carica e proiettandosi verso la sua 34esima finale in carriera. Un match intenso e tattico: la chiave della vittoria di Alcaraz. La partita ha un Rublev particolarmente aggressivo fin dalle prime battute, intenzionato a mettere sotto pressione Alcaraz.