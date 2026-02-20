ALBERTO CIRIO A TORINO PREMIA NIDA ONLUS | IL POTERE GRANDE DI UN SORRISO

Da novella2000.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Cirio, governatore del Piemonte, ha consegnato un riconoscimento a N.I.D.A. Onlus durante l’assemblea annuale della Nazionale Italiana dell’Amicizia. La premiazione è avvenuta per celebrare il lavoro dei volontari che ogni giorno aiutano persone in difficoltà con piccoli gesti e un sorriso. Cirio ha sottolineato come il loro impegno dimostri che anche un gesto semplice può cambiare la vita di qualcuno. La cerimonia si è svolta nel salone della Regione, con la partecipazione di numerosi rappresentanti locali.

N.I.D.A. ONLUS – All’assemblea annuale della Nazionale Italiana dell’Amicizia, il Presidente della Regione Piemonte rende omaggio ai volontari Supereroi e. N.I.D.A. ONLUS – All’assemblea annuale della Nazionale Italiana dell’Amicizia, il Presidente della Regione Piemonte rende omaggio ai volontari Supereroi e Principesse e fa il punto sulla Cittadella dell’Amicizia alla Falchera Torino, 20 febbraio 2026. Il riconoscimento è stato consegnato sabato 15 febbraio 2026 a Torino, durante l’assemblea annuale della N.I.D.A. Onlus, Nazionale Italiana dell’Amicizia. Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha partecipato personalmente all’incontro per rendere omaggio ai volontari che vestono i panni dei Supereroi e delle Principesse, definendo l’associazione “un’eccellenza del cuore per il Piemonte”.🔗 Leggi su Novella2000.it

alberto cirio a torino premia nida onlus il potere grande di un sorriso
© Novella2000.it - ALBERTO CIRIO A TORINO PREMIA N.I.D.A. ONLUS: “IL POTERE GRANDE DI UN SORRISO”

Leggi anche: Buon compleanno Irene Grandi, Davide Calabria, Alberto Cirio…

Leggi anche: "Sogno un Berlusconi in campo". Meno tasse, diritti e sicurezza: Forza Italia secondo Alberto Cirio

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella a Torino per il centenario della morte di Gobetti; Regione Piemonte, il presidente Alberto Cirio: Per le giovani coppie 1.000 alloggi a 150 euro al mese; Regione Piemonte, l'agenda della Giunta Cirio: Ospedali e case le nostre priorità per il 2026; Mille case per coppie con figli, Cirio: Ristrutturiamo alloggi Atc con fondi Ue, canone 150 euro.

Cirio, Piemonte palcoscenico dei più grandi eventi sportivi in ItaliaLe Final Eight sono una conferma che il Piemonte continua a essere il palcoscenico mondiale dei più grandi eventi sportivi che si tengono in Italia. (ANSA) ... ansa.it

Cirio e i governatori del Nord a Palazzo Chigi, prime intese sull’autonomia delle RegioniIl tema è l’attribuzione al Piemonte di funzioni specifiche in ambiti ritenuti strategici, tra cui la protezione civile, le professioni, la ... torino.repubblica.it