ALBERTO CIRIO A TORINO PREMIA NIDA ONLUS | IL POTERE GRANDE DI UN SORRISO

Alberto Cirio, governatore del Piemonte, ha consegnato un riconoscimento a N.I.D.A. Onlus durante l’assemblea annuale della Nazionale Italiana dell’Amicizia. La premiazione è avvenuta per celebrare il lavoro dei volontari che ogni giorno aiutano persone in difficoltà con piccoli gesti e un sorriso. Cirio ha sottolineato come il loro impegno dimostri che anche un gesto semplice può cambiare la vita di qualcuno. La cerimonia si è svolta nel salone della Regione, con la partecipazione di numerosi rappresentanti locali.

N.I.D.A. ONLUS – All'assemblea annuale della Nazionale Italiana dell'Amicizia, il Presidente della Regione Piemonte rende omaggio ai volontari Supereroi e Principesse e fa il punto sulla Cittadella dell'Amicizia alla Falchera Torino, 20 febbraio 2026. Il riconoscimento è stato consegnato sabato 15 febbraio 2026 a Torino, durante l'assemblea annuale della N.I.D.A. Onlus, Nazionale Italiana dell'Amicizia. Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha partecipato personalmente all'incontro per rendere omaggio ai volontari che vestono i panni dei Supereroi e delle Principesse, definendo l'associazione "un'eccellenza del cuore per il Piemonte".