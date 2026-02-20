Albero di 12 metri cade distrugge un camioncino e blocca la strada

Un albero di 12 metri si è abbattuto improvvisamente al Monte d'Oro, danneggiando un camioncino parcheggiato vicino alla strada principale. La caduta ha bloccato il traffico e ha causato danni al veicolo, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Il vento forte e le abbondanti piogge della mattina sono state alla base del crollo. La carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore mentre i tecnici intervenivano per rimuovere i detriti.

Ha colpito anche un'auto, che però non sarebbe rimasta danneggiata. I vigili del fuoco lavorano dalle 14 e 30 per rimuoverla Niente feriti, ma un camioncino “seccato” da un albero sui 12 metri caduto in strada al Monte d'oro. È successo oggi, 20 febbraio, intorno alle 14 e 30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Muggia, che da quando sono arrivati non hanno smesso di tagliare rami e tronco, con anche il supporto di un'autogru arrivata da Trieste. Troppo presto per conoscere le ragioni della caduta. Al momento la pianta blocca tutta la strada: nel cadere ha colpito anche un'auto, che però non sarebbe particolarmente danneggiata.🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Albero di 12 metri cade, "secca" un camioncino e blocca la strada Leggi anche: Albero cade in strada e blocca via Chiantigiana Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le usavano per il contrabbando di rum: oggi sono tra le barche più belle del mondo; Un grande pino verso l'abbattimento, gli ambientalisti: Un albero in ottima salute, perché distruggerlo?; Pino cade e danneggia tre auto a Valco San Paolo; Erosione in Riviera, il geologo: Senza interventi vaste fasce di costa a rischio. Arriva l’albero di Natale. E’ un abete di dodici metriEccolo lì, svettante in mezzo a Piazza del Popolo come se l’inverno fosse davvero alle porte, anche se fuori l’aria continua a sembrare quella di un ottobre un po’ sbracato. Temperature miti, cappotti ... ilrestodelcarlino.it Roma, albero di 15 metri crolla a Villa Borghese su un vialetto di passaggio. È il terzo in pochi giorniCrollato con il tronco squarciato da un marciume alle radici. L'albero di circa 15 metri è caduto all'alba di venerdì all'interno di Villa Borghese, a ridosso del vialetto che conduce alla porta con ... roma.corriere.it A causa del forte vento, un albero alto diversi metri a Castelldefels, in Spagna, ha rischiato di colpire e ferire un uomo che portava a spasso il suo cane. Per fortuna, tragedia evitata e solo tanto spavento. Instagram | @lavanguardia - facebook.com facebook