Albero di 12 metri cade distrugge un camioncino e blocca la strada

Ha colpito anche un'auto, che però non sarebbe rimasta danneggiata. I vigili del fuoco lavorano dalle 14 e 30 per rimuoverla Niente feriti, ma un camioncino “seccato” da un albero sui 12 metri caduto in strada al Monte d'oro. È successo oggi, 20 febbraio, intorno alle 14 e 30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Muggia, che da quando sono arrivati non hanno smesso di tagliare rami e tronco, con anche il supporto di un'autogru arrivata da Trieste. Troppo presto per conoscere le ragioni della caduta. Al momento la pianta blocca tutta la strada: nel cadere ha colpito anche un'auto, che però non sarebbe particolarmente danneggiata.🔗 Leggi su Triesteprima.it

