Albero di 12 metri cade distrugge un camioncino e blocca la strada
Un albero di 12 metri si è abbattuto improvvisamente sulla strada al Monte d'Oro, causando la distruzione di un camioncino parcheggiato vicino. La caduta ha bloccato la carreggiata, creando disagi per gli automobilisti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma il veicolo è stato completamente danneggiato. La scena si è ripetuta nel primo pomeriggio, quando le condizioni del tempo avevano indebolito la pianta. La strada resta chiusa in attesa di interventi.
Ha colpito anche un'auto, che però non sarebbe rimasta danneggiata. I vigili del fuoco lavorano dalle 14 e 30 per rimuoverla Niente feriti, ma un camioncino “seccato” da un albero sui 12 metri caduto in strada al Monte d'oro. È successo oggi, 20 febbraio, intorno alle 14 e 30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Muggia, che da quando sono arrivati non hanno smesso di tagliare rami e tronco, con anche il supporto di un'autogru arrivata da Trieste. Troppo presto per conoscere le ragioni della caduta. Al momento la pianta blocca tutta la strada: nel cadere ha colpito anche un'auto, che però non sarebbe particolarmente danneggiata.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Albero di 12 metri cade, "secca" un camioncino e blocca la stradaUn albero di 12 metri è caduto oggi pomeriggio al Monte d'Oro, bloccando la strada e schiacciando un piccolo camioncino.
