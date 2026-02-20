Albanova | il grido poetico di una periferia dimenticata

Albanova, spettacolo teatrale di Benito Martino, racconta le storie di una periferia dimenticata. La rappresentazione si tiene al Teatro di Documenti a Roma, il 28 febbraio alle 19 e il 1° marzo alle 18. L’autore ha scelto di mettere in scena le voci di chi vive ai margini della città, usando la poesia per esprimere le loro emozioni. I biglietti sono pochi e molto richiesti, dimostrando il forte interesse del pubblico. L’evento si propone come un’occasione per ascoltare storie autentiche e spesso ignorate.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Albanova, per un pugno di biglietti di Benito Martino. Dove e Quando: Al Teatro di Documenti a Roma, il 28 febbraio (ore 19) e il 1° marzo (ore 18). Perché: Un'opera potente che indaga la fragilità sociale e il desiderio di riscatto attraverso un viaggio nella psiche del protagonista. Il teatro contemporaneo si spoglia spesso della finzione per farsi cronaca, testimonianza e, talvolta, atto d'accusa. È il caso di Albanova, per un pugno di biglietti, l'opera scritta da Benito Martino che si appresta a calcare le scene dello storico Teatro di Documenti di Roma. Questo spettacolo non è semplicemente una messa in scena, ma un vero e proprio viaggio introspettivo che affronta tematiche scottanti come l'abbandono istituzionale, la violenza delle periferie e la ricerca costante di una via d'uscita in contesti dove il futuro appare già scritto. ALBANOVA, per un pugno di biglietti, di Benito Martino. Ideazione scenica, luci, musiche di Riccardo Pisani. Coregia Riccardo Pisani e Benito Martino. Con Silvio de Luca e Benito Martino. Contestualmente Teatro, Napoli. Dopo il debutto in aprile a Napoli, al