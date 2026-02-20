Albania-Bruxelles | un’odissea di Seldi tra radici e nuova identità

Seldi ha deciso di lasciare l’Albania per cercare nuove opportunità a Bruxelles, spinto dalla voglia di costruire un futuro migliore. La sua partenza, motivata dalla mancanza di lavoro e dalla speranza di una vita più stabile, ha segnato un passo importante nel suo percorso personale. Durante il viaggio, ha affrontato lunghe ore di attesa e difficoltà logistiche, ma ha mantenuto la determinazione di integrarsi nel nuovo Paese. La sua storia riflette la scelta di molti migranti di affrontare l’ignoto per cambiare le proprie sorti.

"Controvento": Un Viaggio dall'Albania a Bruxelles, la Storia di un'Identità Europea in Evoluzione. Un libro che racconta la migrazione non come problema, ma come motore di crescita e integrazione. "Controvento. Dall'Albania a Bruxelles: diario di un'Europa possibile" di Eriseld "Seldi" Zeneli offre uno sguardo personale e politico sulle sfide e le opportunità che l'Unione Europea presenta a chi arriva da fuori, tracciando un percorso di vita che incrocia storia, identità e speranza. Le Radici e il Primo Approdo: L'Italia come Trampolino di Lancio. La storia di Seldi Zeneli inizia con un viaggio che accomuna migliaia di persone: la partenza dall'Albania nel 1995, all'età di tre anni, verso una nuova vita in Italia.