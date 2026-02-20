Al via l’undicesima edizione del Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi

Giunto alla sua undicesima edizione e rivolto alle case editrici di tutta Italia che potranno presentare entro il 1° giugno 2026 opere prime di narrativa italiana pubblicate per la prima volta nel periodo compreso tra gennaio 2025 e maggio 2026, il bando è da oggi disponibile sul sito fondazionemegamark.it. Due le principali novità di questa edizione. La prima riguarda la giuria degli esperti che da quest'anno passa da 6 a 7 personalità della cultura e dell'informazione, con l'ingresso dello scrittore Paolo Di Paolo, accanto a Maria Teresa Carbone, Giancarlo Fiume, Pasquale Guaragnella, Oscar Iarussi, Cristian Mannu e Simonetta Sciandivasci.