Al via i casting per il progetto audiovisivo Ci avete abbandonati | tutte le info utili

Al via i casting per il progetto audiovisivo Ci avete abbandonati
La provincia di Avellino si prepara ad accogliere una nuova produzione cinematografica indipendente. Sono ufficialmente aperti i casting per “Ci Avete Abbandonati”, progetto audiovisivo prodotto da Frame Production, le cui riprese si svolgeranno integralmente in Alta Irpinia nel corso del mese di aprile 2026. L’opera, ambientata nei comuni dell’entroterra irpino, affronta tematiche strettamente connesse al territorio, alle dinamiche sociali locali e al vissuto delle giovani generazioni. In linea con la volontà di preservare autenticità linguistica e identità geografica, la produzione ha stabilito un criterio territoriale prioritario: la selezione è rivolta esclusivamente ad attori e attrici residenti od originari della provincia di Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
