al teatro roma va in scena ho imparato a sognare

Cosa: La nuova commedia scritta e diretta da Luca Giacomozzi, un racconto vibrante di ironia e umanità. Dove e Quando: Al Teatro Roma, in via Umbertide 3, dal 26 febbraio all’8 marzo 2025. Perché: Uno spettacolo che alterna risate e commozione, esplorando il coraggio necessario per rialzarsi dopo le cadute della vita. L’offerta culturale della Capitale si arricchisce di una nuova, intensa proposta teatrale che promette di toccare le corde più profonde degli spettatori. Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione con Si vede che era destino, il drammaturgo e regista Luca Giacomozzi torna sul palco del Teatro Roma con la sua ultima fatica: Ho imparato a sognare.🔗 Leggi su Ezrome.it

