Al Teatro Bellini con Mascia Svevo e l’illusione dell’eterno

Al Teatro Bellini, si è tenuta la prima di “La rigenerazione”, spettacolo di Mascia che affronta il tema dell’eterno attraverso il pensiero di Svevo. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico in un’esperienza intensa, con scenografie e luci che hanno accentuato l’atmosfera suggestiva. La pièce esplora i dubbi e le illusioni dell’uomo moderno, lasciando gli spettatori a riflettere sulla propria percezione della realtà. La serata ha offerto un’immersione profonda nel mondo dell’arte e della filosofia.

Il testo, composto nel 1926-27 da Italo Svevo, appartiene a quella rara categoria di opere che non si limitano a raccontare ma diagnosticano. Svevo, anatomista delle inquietudini borghesi, trasferisce sulla scena la sua consueta indagine sull’inautenticità dell’esistenza, mostrando come l’aspirazione al rinnovamento non sia che un travestimento del terrore di dissolversi. La sua drammaturgia, apparentemente lineare, è in realtà un sistema di camere segrete: sotto il dialogo corre un controtesto filosofico, sotto l’ironia pulsa la malinconia, sotto la trama agisce un pensiero che interroga la modernità con lucidità quasi profetica.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Teatro Bellini con Mascia, Svevo e l’illusione dell’eterno Leggi anche: Nello Mascia è il protagonista de "La rigenerazione" di Italo Svevo: debutto in prima nazionale al Teatro Biondo Leggi anche: “La coscienza di Zeno”: il capolavoro di Italo Svevo al Teatro Chiesa con Alessandro Haber Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La rigenerazione di Italo Svevo al Teatro Bellini; Napoli, Teatro Bellini: Come gli uccelli; La rigenerazione al Bellini con Nello Mascia; Sabato, domenica e lunedì, di Eduardo De Filippo, dal 24 febbraio all'8 marzo 2026 al Teatro Bellini di Napoli. Sabato, domenica e lunedì in scena al BelliniEduardo è stato accusato di essere un autore piccolo borghese, intimistico, che avrebbe addomesticatola grande vitalità anarchica del teatro napoletano. Proprio in Sabato domenica e lunedì si ... napolitoday.it Come gli uccelli di Mouawad, al Teatro Bellini | RecensioneAl Teatro Bellini va in scena Come gli uccelli di Mouawad, un testo sensibile e necessario su un presente di guerre e amore ... eroicafenice.com Teatro Bellini a Catania #siciliaatuttotondo - facebook.com facebook