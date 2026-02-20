Al San Gerardo infermieri trattati come elettricisti | la risposta dell' ospedale

Al San Gerardo, gli infermieri si sono sentiti trattare come elettricisti, una situazione denunciata dal NurSind, il principale sindacato degli infermieri. Secondo quanto riferito, i professionisti sono stati incaricati di svolgere compiti che non riguardano le loro mansioni, come interventi di manutenzione sugli impianti. Questa richiesta ha lasciato gli infermieri frustrati e preoccupati per la loro professionalità. La questione è ora al centro di un acceso dibattito tra il personale e la direzione dell’ospedale.

Infermieri trattati come elettricisti: la denuncia arriva dal NurSind, il maggiore sindacato degli infermieri. Ma l'Irccs San Gerardo non ci sta. Nella giornata di venerdì 20 febbraio il nosocomio di via Pergolesi ha inviato alla redazione di MonzaToday una replica in merito alla denuncia, fatta lunedì dal sindacato, per la vicenda del salta riposo degli infermieri. "Non solo mancano gli infermieri – aveva denunciato Donato Cosi, segretario regionale del Nursind e componente della direzione nazionale -. Ma quelli che ci sono invece di essere incentivati vengono umiliati, ricevendo lo stesso trattamento economico di chi in ospedale lavora, ma non con le stesse responsabilità e competenze professionali.