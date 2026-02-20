Al posto di una scuola paritaria arriva il campus internazionale | fino a 11mila euro all' anno di retta
A causa dell’aumento dei costi, molte famiglie si trovano a dover affrontare rette salate per l’iscrizione dei figli. In alcune zone, l’offerta scolastica si trasforma: al posto delle scuole paritarie tradizionali nascerà un nuovo campus internazionale, con rette che raggiungono anche gli 11mila euro all’anno. Questa decisione potrebbe portare all’esclusione di oltre 200 bambini, tra i 3 e i 10 anni, che potrebbero restare senza una scuola vicina.
L'istituto cattolico Giovanni XXIII chiuderà a settembre. Scade la concessione gratuita della Curia e subentra una scuola internazionale. Duecento bambini del quartiere Villapizzone rischiano di non poter tornare in classe, con rette a +130%. Il campus di San Francisco: “Siamo un ente non profit, verremo incontro alle famiglie”. Tutti gli aggiornamenti sulla vicenda Qualche mese fa la scuola ha annunciato all’improvviso un cambio di gestione. Il vecchio istituto cattolico chiuderà per lasciare il posto a una scuola internazionale privata, con rette d’ingresso aumentate in media del 60 per cento e quindi insostenibili per la maggior parte delle famiglie.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Bonus fino a 1.500 euro per chi iscrive i figli alla scuola paritaria: chi potrà averloLa manovra economica del governo Meloni introduce un nuovo incentivo: un bonus fino a 1.
Legge di Bilancio 2026, arriva il “buono scuola” per le famiglie: fino a 1.500 euro per gli studenti delle paritarieLa Legge di Bilancio 2026 prevede l’introduzione di un “buono scuola” nazionale, destinato alle famiglie che optano per le scuole paritarie.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Terapia di mantenimento post-trapianto renale: due biologici al posto dei farmaci orali?; Documento cartaceo senza valore fiscale al posto della fattura, cosa fare; La FLC CGIL ha chiesto al Ministero dell’Istruzione un confronto sui posti dell’XI ciclo del TFA sostegno e del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria; In via XX Settembre torna l’Upim al posto di Giochi Preziosi.
Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026Cristina è inquieta, Ornella è in crisi e ha bisogno di confidarsi: le trame di Un posto al sole dal 23 al 27 febbraio 2026. dilei.it
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Roberto senza pietà (nemmeno per la figlia)Le trame di UPAS di martedì 17 febbraio 2026: Cristina si prepara a sentire la dura verità da Ferri. Eduardo si ravvede e Micaela prende una severa strigliata. libero.it
“Vorrei essere in qualunque altro posto tranne che a scuola. Preferirei andare al mare o stare con i miei amici, o addirittura dare una mano ai miei genitori a cucinare o a pulire!” - facebook.com facebook