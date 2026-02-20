Il Milan ha chiamato l’associazione arbitri dopo aver subito molte ammonizioni per proteste, mentre i giocatori delle grandi squadre restano impuniti. La società rossonera si chiede perché i loro giocatori vengano puniti subito, mentre altri non vengono sanzionati. La telefonata, riportata dalla Gazzetta, mette in evidenza le differenze di trattamento durante le partite. I dirigenti del club vogliono capire se ci siano regole diverse per le big. La questione resta aperta, lasciando molte domande senza risposta.

Al Milan non capiscono perché i loro vengono ammoniti subito per proteste e altri giocatori delle big no La Gazzetta scrive della telefonata del Milan all’associazione arbitri per lamentarsi della direzione di gara di Milan-Como e dell’intero campionato. Scrive la Gazzetta: Il giorno dopo Milan-Como, la rabbia per l’infortunio di Pavlovic, colpito duramente alla tibia sinistra da Van der Brempt, si mischia all’amarezza per la scelta dell’arbitro Mariani di non estrarre neppure il cartellino giallo per il difensore. Anche perché dal campo è sembrato subito evidente che l’intervento del giocatore di Fabregas fosse particolarmente duro e soprattutto pericoloso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Milan non capiscono perché i loro vengono ammoniti subito per proteste e altri giocatori delle big no (Gazzetta)

