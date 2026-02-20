Al Maito di Maglie il compositore e musicologo Gabriele Larssen Panico

Gabriele Larssen Panico, compositore e musicologo, ha partecipato a un evento al Maito di Maglie, dove ha presentato nuove composizioni. La manifestazione mira a valorizzare il patrimonio musicale locale e coinvolgere la comunità. Durante l'incontro, Panico ha condiviso aneddoti sulla sua carriera e ha eseguito brani dal vivo. L'appuntamento rientra nel programma di Maglie Città del Gusto, che promuove cultura e tradizioni nel territorio. La serata ha attirato un pubblico appassionato di musica e cultura locale.

MAGLIE - Prosegue il percorso di animazione culturale e valorizzazione territoriale di Maglie Città del Gusto. Avviato a dicembre, il progetto è promosso dall'Infopoint ospitato all'interno del MAITO – Museo Archeoindustriale di Terra d'Otranto e realizzato da 34° Fuso APS con il finanziamento del Fondo di Rotazione POC Puglia 2020–2027 e il sostegno del Comune di Maglie. Sabato 21 febbraio dalle 18 alle 20 (ingresso gratuito info e prenotazioni 3278773894) ultimo appuntamento per Il Paese Reale – le immagini, le parole e i suoni della fabbrica, progetto ideato da Osvaldo Piliego che propone un viaggio multidisciplinare dedicato all'immaginario industriale e alla cultura del lavoro, indagando il rapporto tra memoria storica e contemporaneità attraverso linguaggi artistici differenti.