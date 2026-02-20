Al Bogart una serata di teatro dialettale con la compagna riminese Jarmidied

Sabato 21 febbraio, al teatro Bogart di Sant'Egidio, si svolge una serata di teatro dialettale che coinvolge la compagnia riminese Jarmidied. La compagnia presenta “La burasca ad feragost”, una commedia in tre atti scritta da Maurizio Antolini e diretta da Franca De Luigi. Lo spettacolo promette risate e divertimento, portando in scena personaggi tipici del dialetto riminese. La serata si svolge in un’atmosfera conviviale, attirando un pubblico locale desideroso di rivivere le tradizioni attraverso il teatro. La rappresentazione inizia alle ore 21.

Sabato 21 febbraio sesto appuntamento con la commedia dialettale al teatro Bogart di Sant'Egidio. Sul palco la compagnia di Rimini degli "Jarmidied" con uno spettacolo comico in tre atti dal titolo “La burasca ad feragost”, scritta da Maurizio Antolini per la regia di Franca De Luigi e dello stesso Antolini. Il costo dei biglietti è di 8 euro, mentre l'ingresso è gratuito per i minori di 12 anni. Per informazioni 3314294125.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

