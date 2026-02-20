Al Board of Peace per Gaza Milei Orban e Infantino cantano e ballano sulle note di Elvis Presley

Viktor Orbán ha condiviso su Instagram un video della prima riunione del Board of Peace per Gaza, che si è svolta ieri. Durante l’incontro, il premier ungherese ha partecipato a un momento di musica e ballo, accompagnato da Milei e Infantino, che hanno cantato e danzato sulle note di Elvis Presley. La scena ha attirato l’attenzione di molti utenti, che hanno commentato il clima informale tra i leader. La riunione prosegue con altre discussioni in programma.

Il premier Ungherese, Viktor Orbán, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un momento della prima riunione del Board of peace per Gaza tenutasi ieri. Nel video si vede il presidente Argentino Javier Milei che canta e si muove sulle note di "Burning Love" di Elvis Presley insieme allo stesso Orbán e al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Il video diventato virale in pochissimo tempo ha suscitato polemiche.