Airbnb ti porta dentro Cime tempestose | 3 notti gratis nella stanza di Catherine ma devi essere veloce
In concomitanza con l’arrivo nelle sale del nuovo film “Cime tempestose” (proprio con le virgolette) diretto da Emerald Fennell, con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, Airbnb lancia un’iniziativa che permette di vivere un’esperienza unica nel cuore dello Yorkshire. La piattaforma offre la possibilità di trascorrere una notte nella camera ispirata a Catherine Earnshaw, il celebre personaggio del romanzo di Emily Brontë, situata presso Thrushcross Grange. L’esperienza si svolge nel territorio che ha dato vita alla storia originale e che ha fatto da scenario a numerose riprese della pellicola uscita in Italia il 12 febbraio.🔗 Leggi su Cultweb.it
