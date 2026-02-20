AI affamata di energia | Google punta sulla geotermia in Nevada

Google ha deciso di investire nella geotermia in Nevada, motivata dalla crescente domanda di energia per alimentare i suoi sistemi di intelligenza artificiale. L’azienda ha annunciato un progetto per sfruttare il calore sotterraneo della regione, una risorsa abbondante e rinnovabile. Questa mossa mira a ridurre le emissioni di carbonio e garantire energia stabile alle sue infrastrutture digitali. La regione del Nevada, con la sua attività geotermica, si conferma una scelta strategica per sostenere lo sviluppo di tecnologie avanzate.

Geotermia e Intelligenza Artificiale: Una Nuova Frontiera Energetica. La corsa all’intelligenza artificiale sta ridefinendo le priorità energetiche globali. L’enorme fabbisogno di potenza dei data center sta spingendo le aziende tecnologiche a esplorare fonti di energia alternative, e la geotermia, una risorsa spesso sottovalutata, si sta affermando come una soluzione concreta, seppur costosa, soprattutto in regioni come il Nevada, dove Google sta intensificando i suoi investimenti. La Crescente Domanda Energetica dell’Intelligenza Artificiale. L’intelligenza artificiale richiede una quantità di energia senza precedenti, mettendo sotto pressione le infrastrutture esistenti e sollevando preoccupazioni sull’impatto ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

