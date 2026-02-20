Agrigento | 3 porti chiave per un nuovo boom del Mediterraneo

A Agrigento, tre porti strategici sono al centro di un progetto che mira a rivitalizzare il Mediterraneo. La città si sta preparando a una grande riqualificazione delle sue infrastrutture portuali, con investimenti concreti per migliorare i collegamenti e attrarre più navi. Questa iniziativa coinvolge aziende e istituzioni locali, puntando a creare un nuovo polo di scambio commerciale. La trasformazione della costa si traduce in lavori in corso e nuove opportunità di sviluppo per tutto il territorio. I lavori di bonifica e ampliamento sono già iniziati.

Agrigento Rinasce dal Mare: La Strategia Portuale per un Nuovo Mediterraneo. La costa agrigentina si prepara a una trasformazione radicale. Gli scali di Licata, Sciacca e Porto Empedocle, storicamente periferici nel panorama portuale siciliano, sono al centro di un ambizioso piano di rilancio orchestrato dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. L'obiettivo è convertire questi porti in nodi strategici per lo sviluppo economico, logistico e turistico della regione, sfruttando appieno le nuove direttrici energetiche e infrastrutturali che stanno ridisegnando la mappa del Mediterraneo.