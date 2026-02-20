Agricoltura a Fasano | l' impianto di affinamento acque trasforma i terreni aridi in un' oasi verde

A Fasano, un nuovo impianto di affinamento acque ha causato una svolta nell’agricoltura locale. Prima, i coltivatori si affidavano solo ai pozzi privati, che prosciugavano rapidamente la falda acquifera e danneggiavano i terreni. Ora, grazie a questa struttura, l’acqua viene trattata e distribuita in modo più sostenibile. I campi aridi si stanno trasformando in spazi verdi rigogliosi, con colture più sane e produttive. La differenza si nota chiaramente già da questa stagione.

L'agricoltura fasanese dipendeva esclusivamente dai pozzi privati, sfruttati sino all'inverosimile distruggendo cosi la falda. Questo sino al 2015. Oggi a dare a bere alle piante nelle campagne a cavallo tra le province di Bari e Brindisi c'è uno dei più tecnologici impianti di affinamento d'Italia. Sorge a Forcatella ed è capace di trasformare le acque nere urbane dell'abitato di Fasano, circa 60mila residenti, in risorsa pulita e controllata che contribuisce alla crescita delle colture: ulivi, pomodori, finocchi, cicoria, lattuga, zucchine. E tante altre. La depurazione La trasformazione avviene attraverso più passaggi chimico-fisici controllati: le acque vengono prima depurate e poi ulteriormente trattate in un impianto di affinamento terziario che combina chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione, seguite da stoccaggio in bacini di contatto e accumulo.