Agri-aperitivo sui Colli Euganei | le aperture straordinarie da Cà Vendalis

Cà Vendalis apre le sue porte per un agri-aperitivo sui Colli Euganei, attirando appassionati di vini locali. L’iniziativa nasce dall’intento di offrire un’esperienza autentica, lontana dai ritmi frenetici della città. I partecipanti si riuniscono intorno a un tavolo, gustando un calice di vino artigianale e assaggiando prodotti genuini della zona. L’evento si svolge in un ambiente caldo e accogliente, perfetto per chi cerca un momento di relax immerso nella natura. La proposta si rivolge a chi vuole scoprire il sapore autentico del territorio.

Un momento semplice, autentico, pensato per chi desidera rallentare. A Cà Vendalis l’Agri-Aperitivo è prima di tutto questo: un tavolo, un ambiente caldo e accogliente, un calice di vino prodotto in casa e una selezione di prodotti genuini. In accompagnamento, focaccia fragrante appena sfornata e altre semplici prelibatezze preparate con ingredienti di qualità, con disponibilità anche di proposta vegetariana. Si viene per stare comodi, parlare, bere bene e concedersi una pausa fatta come una volta. Niente musica ad alto volume, niente fretta: solo convivialità e qualità. I posti sono limitati, poiché lo spazio interno è raccolto e intimo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

